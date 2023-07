Asaltan a abuelito invidente en SMP: se reportan 10 robos en tan solo una semana en Los Rosales

Vecinos de la urbanización Los Rosales están agobiados ante la alta criminalidad que se presenta en esta zona de San Martín de Porres. Indican que en tan solo una semana se han registrado 10 denuncias por robo.

"Ya no se puede vivir, no hay momento de paz para nosotros, hay intranquilidad y mucho miedo porque uno no puede salir con sus hijos al parque a jugar, porque en cualquier momento uno ya está pensando que va a ser atacado por una bala", relató una vecina a Buenos Días Perú.

ASALTAN A ADULTA MAYOR INVIDENTE

Otros residentes denuncian haber sufrido un hecho similar. Este es el caso de una mujer que hace poco vio como su padre, quien padece discapacidad visual, era encañonado por unos delincuentes cuando se encontraba al interior de una tienda.

"Mi papá tiene discapacidad visual, entonces él ni siquiera estaba enterado que le estaban apuntando con la pistola, o sea pudo haber perdido la vida y él ni siquiera sabía de dónde está viniendo la bala ni nada, porque él no ve nada (...) Ellos atacan a mujeres embarazadas, a niños y no solamente es robo así al paso, sino también ingresan a las casas", indicó la vecina.

Los moradores de Los Rosales señalan que la comisaría más cercana está a 40 minutos del lugar, y es por eso que y piden la instalación de una caseta de serenazgo en la zona y mayor presencia de patrulleros.