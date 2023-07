Jesús María: sujeto se aprovecha de mujer discapacitada para asaltarla mientras trabajaba

La delincuencia no tiene límites. Un sujeto aprovechó que su víctima era una mujer en silla de ruedas para robar su celular mientras ella estaba concentrada en sus labores diarias en una cafetería ubicada en Jesús María.

Diana es una mujer con una discapacidad motriz, que a pesar de ella, no se le dificulta para desenvolverse en sus actividades diarias como trabajar en un local de comida. El día de los hechos, ella se encontraba doblando las servilletas cuando un hombre entró al establecimiento, se acercó sigilosamente a ella por detrás y le arrebata su dispositivo móvil. Diana intentó perseguir al malhechor; sin embargo, el hombre aceleró el paso y desapareció.

CONSTANTES ROBOS

Posteriormente, llamó a serenazgo y a los agentes policiales para denunciar el robo; no obstante, ella indica que no es la primera vez que es víctima de asaltos. "Me han robado desde tres bicicletas, una caja fuerte, otro celular y la Policía no hace nada", declaró a Buenos Días Perú.

IDENTIFICADO

Cabe resaltar que, el ladrón fue captado por la cámara de seguridad y presenta bastantes particularidades físicas para poder ser identificado. El primordial es que un hombre de cabello muy largo, con trenzas.