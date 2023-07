Los Olivos: hombre termina con derrame cerebral tras ser víctima de 'peperas'

La vida de Pedro Villanueva Espinoza, un hombre de 38 años, cambió totalmente en el 2021, cuando salió a comer a una cevichería con unos amigos, pero terminó convirtiéndose en víctima de un par de 'peperas'. Un joven que solía ser deportista y tocar la batería, ahora se encuentra postrado tras sufrir un derrame cerebral a causa de la intoxicación.

Buenos Días Perú llegó hasta la vivienda de Pedro, donde su madre, Sofía Espinoza Gómez, aún sigue exigiendo justicia por su hijo. Sofía detalló que Pedro salió el 01 de julio del 2021 a comer con un amigo, pero que desde ese momento no supo nada él hasta 24 horas después cuando recibió una terrible llamada.

"Me llamó un señor, me dijo que a mi hijo lo habían pepeado y que dos hombres lo habían botado de un carro en la avenida Perú en la cuadra 39. Entonces, yo recogí a mi hijo, lo llevé al hospital Cayetano Heredia, ahí me dijeron que tenía derrame, un coágulo grande a consecuencia de la sustancia que le habían dado, una sustancia fuerte que le había ocasionado el derrame por culpa de las peperas", explicó.

Detalló que tras el diagnóstico, a Pedro lo intervinieron quirúrgicamente varias veces, y que ahora necesita una operación especial pero es demasiado cara.

"Le sacaron casi la mitad de cráneo, a consecuencia de lo que estuvo en UCI, estuvo en coma prácticamente, a causa de eso necesitan una operación que es compleja, esa operación es costosa, estaría costando S/34,700 y es eso en una clínica particular, porque en ningún hospital lo pueden hacer porque los médicos no tienen experiencia con esa operación", narró.

INVESTIGACIONES ESTANCADAS

No obstantes, esto no es lo único que le preocupa a Sofía, ya que denuncia que las investigaciones no han avanzado para encontrar a las culpables.

"Yo hice la denuncia y no avanza, la Fiscalía del Callao me dice que tengo que poner un abogado ,pero con qué dinero si no tengo ni para la medicina de mi hijo", sostuvo.

Es por eso, que la adulta mayor solicita apoyo económico a cualquier persona que se apiade de su casa. En caso de que usted desee colaborar puede comunicarse con el número 985887801, YAPE a nombre de María Katherine Villanueva Espinoza.