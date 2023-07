Nuevas personas denuncian haber sido estafadas por Fonbienes al querer comprar un auto

Nuevas personas mencionan ser víctimas de una estafa por parte de los asesores de venta de la empresa Fonbienes, al querer comprar un vehículo.

El día de ayer, un padre de familia denunció haber pagado 10 mil soles de adelanto a la empresa de administración de fondos colectivos con la promesa de poder adquirir un auto en 25 días. Han pasado 4 meses y aún no recibe nada.

NUEVOS CASOS DE PRESUNTA ESTAFA

Dos personas al escuchar las denuncias se pusieron en comunicación con el equipo de Panamericana Televisión para hacer presente sus casos. Los agraviados mencionaron haber sido engañados por los asesores de venta al momento de firmar sus contratos con la empresa.

Una mujer señala que se acercó al Mall del Sur con el fin de separar un vehículo, pero indica que le hicieron firmar un documento para hacer esa gestión, sin especificar que se trataría de un contrato.

“El asesor que me capta me dice (…) señorita mire usted deposita ahorita los mil y tantos dólares y nosotros le vamos a entregar el carro en mes. Jamás me dijo que era tipo pandero, se lo pregunté 10 veces y me dijo que no era pandero (…) Me dijo que tengo que firmar acá para la separación de su vehículo”, la señora señala que nunca se especificó que el documento que estaba firmando era un contrato.

Cuando la persona llamó a la empresa, le indicaron que el asesor que la había atendido ya había sido separado de sus funciones.

La empresa hasta el momento no se ha pronunciado.