Madre de joven que murió en Galeria Nicolini en 2017 se pronuncia: “no he recibido ni un sol”

Madre de uno de los jóvenes que murieron en el incendio de la Galería Nicolini, en la zona de las Malvinas, el 22 de junio de 2017 denuncia que, después de tantos años, no ha recibido ni un sol de la reparación civil que le corresponde por este trágico hecho.

Como bien sabe, el Ministerio del Interior anunció una recompensa de 50 mil soles por información sobre el paradero de Vilma Zeña Santamaría, dueña del contenedor en donde dos jóvenes fueron encerrados y posteriormente, calcinados en el incendio de la Galería Nicolini, hace más de 7 años.

La madre, nunca dejó de buscar justicia por la muerte de su hijo, menciona que siente cierto alivio por las medidas que se han vuelto a tomar.

“Son 6 años y no he recibido ni siquiera un sol”, expone la señora, quién no ha recibido el dinero que le corresponde por la reparación civil por este trágico suceso.

Señala que la familia de los responsables en algún momento se ha disculpado, pero que al parecer han intentado convencerla de desistir en su reclamo. Adicionalmente, menciona ha sentido apoyo por las personas de la zona: sin embargo, rechazo por parte de los comerciantes, quienes al parecer no la han invitado a las misas que realizan.

PRÓFUGOS

Zeña Santamaría, la dueña del local, fue condenada a 32 años de prisión por el delito, tipificado como violación a la libertad personal, trata de personas agravadas con fines de explotación laboral y esclavitud.

Su esposo Jonny Coico Sirlopú también cuenta con una sentencia de 35 años. Ambos se encuentran prófugos desde que fue emitida su sentencia.

¿CÓMO BRINDAR INFORMACIÓN?

Si tienes algún tipo de información sobre los fugitivos que son parte del Programa de Recompensas del Mininter puedes comunicarte al 0800 40 007, de manera gratuita, con seguridad y confidencialidad.