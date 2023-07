Padre de familia denuncia estafa en compra de auto: “Lo iba a utilizar para trabajar”

Un padre de familia denuncia que ha pagado 10 mil soles de adelanto a la empresa Fonbienes Perú EAFC S.A con la promesa de poder adquirir un auto en 25 días. Han pasado 4 meses y aún no recibe nada.

Esta familia del Rímac se encuentra a la espera de un bebé y buscaba comprar un vehículo para que el padre pudiese generar un ingreso adicional, pero su sueño fue interrumpido por una presunta estafa por parte de esta empresa de administración de fondos colectivos.

“El asesor nos dijo que con 10 mil soles de adelanto van a tener carro dentro de aproximadamente 25 días, exagerando 1 mes (…) pasaron los meses y no hay nada, nos dicen que no hay stock (…) el señor no ha salido estafando”, expone el padre agraviado.

El señor mostró a las cámaras de Panamericana Televisión las copias de los comprobantes del pago en donde se constata que ha pagado a la empresa en cuotas el monto inicial que había acordado con el asesor de ventas.

PRESUNTA ESTAFA

El sistema Fonbienes de Administración de Fondos Colectivos se autodenomina en su página web como una empresa que trabaja en la formación de grupos cerrados de personas naturales o jurídicas, que realizan aportes mensuales durante un plazo determinado con el objeto de constituir un fondo común destinado a la adquisición de bienes o servicios objeto del contrato, mediante adjudicaciones periódicas a efectuar por sorteo o remate, las cuales son financiadas con el fondo colectivo.

Al parecer el asesor de ventas, que ya ha sido retirado de sus funciones, habría dicho información falsa a la familia que deseaba obtener el vehículo. Hasta el momento la empresa no se ha pronunciado sobre este caso.