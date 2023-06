Sujeto de 48 años que habría retenido y abusado de menor podría enfrentar más de 20 años de cárcel, señala abogado

El abogado penalista, Carlos Caro, dio un análisis legal sobre el reciente caso de una menor de 14 años que captada por un hombre de 48 años, quien habría abusado sexualmente de ella, pero intentaría minimizar el delito aduciendo que el acto fue consensual.

"Estamos hablando de delitos contra la libertad sexual, delitos que tiene que ver con todo lo que es el entorno de la protección de la indemnidad sexual, si estamos hablando de menores de edad, evidentemente, las penas son absolutamente elevadas", declaró el letrado a Buenos Días Perú.

"Un dato central, que ya el público y la ciudadanía, conocen en general, no importa acá el consentimiento de la víctima, no es un tema relevante ni trascendental. Hay una presunción de que los menores no pueden consentir desde el punto de vista sexual", enfatizó.

Asimismo, el sujeto mencionó que la adolescente le habría dicho que tenía 16 años, y no 14, para validar su argumento del sexo consensuado.

"El hecho de que la víctima 'consienta', no significa que ese consentimiento sea válido (...) en el derecho penal del consentimiento, y más aun en delitos sexuales, no solamente debe ser dado como una persona con capacidad para decidir sobre su libertad sexual, sino además en un contexto absolutamente indubitable", explicó Caro.

Finalmente, el abogado indicó que el hombre, identificado como Carlos Agustín Segura, podría enfrentar una pena mayor a 20 años, o incluso cadena perpetua.

¿QUÉ PASÓ?

Fabiola, una adolescente de 14 años, apareció este martes luego que sus padres denunciaran su desaparición el último viernes 23 de junio. Un sujeto de 48 años, que trabaja como taxista informal, indica que él encontró a la joven deambulando en la zona de Belaunde, en el distrito de Comas, y la invitó a subirse a su vehículo. El acusado señala que la menor le contó que sufría de violencia intrafamiliar por parte de su padrastro y por eso escapó de su vivienda, ubicada en Independencia.

No obstante, se descubrió que este hombre habría mantenido relaciones sexuales, según él, consensuadas con Fabiola. Tras la detención de Segura, su hija reiteró esta versión ante la prensa.

"Nada ha sido forzado, todo ha sido con consentimiento de la niña, ya que mi papá cuenta que la niña ha sido maltratada en la casa donde ellos vivían, tanto ella como la mamá", declaró a la prensa.