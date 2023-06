Perrito perdido en SMP: familia busca a 'Osito', mascota guía de niño con espectro autista

La familia de la señora Adriana Diaz busca con desesperación a su perrito, 'Osito', que está perdido desde el último viernes. Uno de los más afectados es el hijo de Adriana, un niño de 8 años que padece de Trastorno de Espectro Autista moderado, ya que el can es su mascota guía que lo ayuda a desenvolverse en sus actividades motrices.

"OSITO, VUELVE A CASA"

Adriana señaló a Buenos Días Perú que el último avistamiento del can fue el 23 de junio a las 3 de la tarde, cerca a su hogar ubicado en la urbanización La Encantada de San Rosa en el distrito de San Martín de Porres.

"Me ayuden a regresar a 'Osito' a casa, porque mi hijito está destrozado emocionalmente, como ya no lo ve desde hace 5 días, entonces está que reclama a su perrito. Suplicarle a las personas de buen corazón que han visto a mi 'Osito', por favor que nos pasen las voz o que lo traigan", manifestó la madre.

“Mi familiar dejó la puerta y no se percató que Osito se quedó en la calle (...) Los vecinos que lo conocen me comentan que estuvo hasta las 3 pm en mi puerta y yo no me percate que estaba afuera (...) Pensamos que estaba más allá o que regresaría porque él siempre va y viene, pero hasta el día de hoy no ha regresado", agregó.

Si ha visto 'Osito' puede comunicarse al 990558052. El pelaje de su cara es dorado, su pecho y patitas de color blanco. Además, no llevar collar, pero el pelaje de su cuello es color blanco.