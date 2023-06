Miraflores: Sujeto denuncia ataque homofóbico “El policía le da la razón”

El pasado jueves, en el distrito de Miraflores, ‘Ray Ray’, como se identifica en la red social Twitter, denunció a través de esa plataforma que fue víctima de insultos homofóbicos y golpes por parte de un sujeto. Al parecer el altercado habría ocurrido después que la mascota del agraviado realizara sus necesidades en el jardín del vecino.

Este hecho ocurrió en la avenida José Gálvez, al parecer el perro del joven habría orinado en el pasto del domicilio del sujeto, esto provocó una violenta reacción que culminó con golpes e insultos homofóbicos contra ‘Ray Ray’.

El dueño del can menciona que se acercó hacia un efectivo policial para pedir protección e informar lo que estaba sucediendo, pero al parecer no obtuvo una respuesta pronta ya que consideraba que no era una emergencia y que lo realizado por su perro justificaba la reacción del hombre.

“El policía le da la razón, y dice bueno no se puede orinar en el jardín”, expuso el agraviado.

El agraviado menciona que realizar la denuncia de este hecho no fue nada fácil, asegura en sus redes sociales que no recibió apoyo oportuno ni en la comisaría, ni en la Gobernación de la Municipalidad, en este último por no contar con el nombre del agresor. Finalmente logró identificar al sujeto como Carlos Rafael Mardini Dancuart y actualmente la denuncia se encuentra en curso.

DESCARGO DE LA ESPOSA

Un equipo de reporteros de Buenos Días Perú acudió al lugar de los hechos para recibir el descargo del agresor; sin embargo, solo obtuvieron la respuesta de su esposa, quien alega que el joven también habría agredido a su cónyuge con insultos y las heces del can.

“El perro estaba haciendo sus necesidades en la parte de allá y mi esposo sale por la ventana y le dice: Por favor saca a tu animal de acá que este no es un baño y el señor le dijo viejo ridículo”, expuso la esposa del señor.

Adicionalmente agregó que también le habría lanzado el material fecal de su mascota.

“Cuando mi esposo se estaba regresando a casa, el joven le aventó con las heces de su perro y eso es lo que le dio cólera”, señaló, además de aclarar que ella no presenció el suceso.

El sujeto acepta que, si realizó esa acción, pero después de haber sido agredido físicamente por el señor.