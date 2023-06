VES: Mujer denuncia que su expareja incendió carro de su familiar y ahora la amenaza de muerte

Una mujer denuncia que viene recibiendo constantes ataques por parte de su expareja. Recientemente, el hombre ha rotó la puerta de su casa e incendió el carro de su hermano en Villa El Salvador.

Naomi Heredia señala que Jorge Luis Cruz, padre de su hija, la acosa todos los días y en reiteradas ocasiones la ha amenazado de muerte.

El equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la vivienda de la víctima para constatar los daños en la puerta del inmueble. Además, se halló la bomba molotov que usó el sujeto para incendiar el vehículo del hermano de Naomi.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

La víctima indica que tiene una medida de protección desde el 2016 y en diversas ocasiones ha intentado poner una denuncia. "Al final esas denuncias no quedan en nada, mi medida de protección no vale, solo pertenece a una comisaría. A mí me matan y no tengo sustento", manifestó.

"Las autoridades no hacen nada, están esperando a que me maten. Tengo amenazas donde él me dice que va a entrar a mi casa a matarme, tengo las pruebas, tengo las cámaras", agregó.