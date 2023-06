Omar Neyra: “Minsa tiene profesionales de primer nivel, hay que saber llamarlos y escucharlos”

El Gobierno de Dina Boluarte designó hoy al excongresista de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, como nuevo ministro de Salud. Sin embargo, el nombramiento ha generado bastantes cuestionamiento por la vinculación de Vásquez al partido de César Acuña y el caso de Los Temerarios del Crimen, investigación un grupo de parlamentarios presuntamente conectados a la red criminal que operaba con el exalcalde de Chiclayo.

Omar Neyra, especialista en salud pública, llegó al set de Buenos Días Perú para hablar sobre esta polémica designación y la volatilidad que hay en la cartera de Salud, en especial en tiempo de crisis por la propagación del dengue. En palabras de Neyra, dicho nombramiento sería más político que técnico.

"Más allá de las denuncias, esta una designación estrictamente política por parte de la presidente y el premier, son quienes toman esta decisión", declaró a Buenos Días Perú.

"Si el actual ministro entiende que tiene una urgencia con el dengue, tiene inmediatamente una planificación e implementación por El Niño (...) si es capaz de articular adecuadamente la política con estrategias rápidas que reciban y prevengan prevengan enfermedad y reciban rápidamente en centros hospitalarios, podemos hablar de una buena gestión. Eso depende de los próximos días como gestione este ministro", agregó.

"El actual ministro puede trabajar fuertemente en el control del vector. Mira, solo el hecho de ofrecerles a las poblaciones que no tienen agua potable -que acumulan agua en tanques- un cañito en la parte de abajo para que no se abra y no tengas la posibilidad de hayas larvas y abatizas el agua, haces un cambio importante y eso es parte de una política sanitaria basada en atención primaria", sostuvo.

"El Minsa tiene profesionales de primer nivel a nivel regional en dengue, somos los que mayor y en cantidad y calidad de expertos tenemos en la región, hay que saber llamarlos y que propongan y escucharlos, pero eso no necesariamente sucede. Todos hablan de que en Iquitos se maneja mejor por una razón, tiene la experiencia ¿Por qué no llamar a los profesionales de Iquitos que manejan bien el dengue para llevar a una política nacional?", opinó.