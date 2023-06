Videos de CORPAC revelan que operadores de torre de control estaban distraídos, indica padre de bombero fallecido

Roberto Santa Gadea, padre de Nicolás Santa Gadea, uno de los bomberos que falleció a causa del accidente suscitado en el Aeropuerto Jorge Chávez el 18 de noviembre de 2022, reveló que en los videos entregados por CORPAC (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial) a la Fiscalía se pudo constatar que los controladores aéreos se encontraban distraídos de sus deberes laborales ese fatídico día.

"Lo último que podemos saber, y tenemos conocimiento a través de la defensa de nuestro abogado, es que el día de ayer fueron visualizados los videos que entregó CORPAC al área a la Fiscalía de Tránsito del Callao y lo que se ha podido visualizar es que personal que estaba en ese momento laborando en la torre de control estaba durmiendo y estaban con el celular donde totalmente había una distracción de las actividades laborales que deberían de hacer, sabiendo que es el punto crítico para una operación segura, tanto para las aeronaves que esperaban como para las aeronaves que aterrizan y todo el movimiento en la zona de denominada lado aire", declaró Buenos Días Perú.

Estas pruebas apuntarían a CORPAC como el responsable de las muertes de los tres bomberos. Asimismo, Santa Gadea señala que su abogado les informó que hubo otro tipo de irregularidades.

"El controlador aéreo tiene comunicación directa con la aeronave y también tiene comunicación vía radial con los vehículos de emergencia, entonces él podía haber cancelado la actividad de cualquiera de los dos. decirle rescate deténgase o aeronave cancelar. Nuestro abogado menciona que hubo un retraso del vuelo, hubo ya el cambio de turno , no hubo un buen relevo", indicó.

Además, dio a conocer que hasta la fecha no existe ningún informe preliminar por parte de la autoridades de investigación. De igual manera, manifestó que CORPAC no se ha presentado a ninguna de las citaciones.

"Hemos recibido información a través de LAP, porque ellos como colaboradores nos dieron un informe de la investigación enfocada a lo que es seguridad y salud en el trabajo, más no a lo del accidente porque sabemos que está involucrada acá un organismo que es la CIA, quien debe hacer toda la investigación y poder enviar un informe preliminar. Sin embargo a la fecha no hay un informe preliminar, CORPAC no se ha presentado en las algunas citaciones que hemos tenido con la Fiscalía (...) los videos que han sido de visualizados el día de ayer no tienen audio que es importante para escuchar qué es lo que dicen", detalló.