Directora de INABIF: “No hay algún tipo de evidencia de maltrato en los niños y niñas”

Luego que tres niñas del albergue del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) San Antonio en Bellavista denunciaron agresiones físicas y psicológicas por parte de los encargados del centro, María del Carmen Barragán, directora ejecutiva del mencionado programa negó que hayan dichos maltratos.

"No esta comprobado, yo he estado ahí hace 10 días, porque yo visito permanente todos los centros de acogida que tenemos, y en ningún momento en este centro me han hablado de maltrato, ni los niños ni las niñas", declaró a Buenos Días Perú.

Asimismo, informó que tras este incidente -donde el grupo de menores pudo acceder a la azotea del albergue sin ser vistos- se está formando una comisión de trabajo, conformado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables junto al INABIF.

"Estos hechos no pueden volver a repetirse (...) cuando yo he llegado ayer al centro, y la ministra también, esas niñas estaban descansando, ya la crisis se les había pasado, y no pudimos hablar directamente con ellas", sostuvo.

"No ha habido esta evidencia en ningún momento, recién estos hechos se han dado en esta gestión y no vamos a permitir ningún tipo de maltrato o vulneración de derechos a los niños y niñas que acogemos", agregó.

Por otro lado, indicó que el niño que intentó escapar durante agosto del 2022 ya ha sido "reinsertado a su familia", ya que estos centros solo resguardan a menores en situaciones de riesgo temporales.

El último sábado, tres niñas se atrincheraron en el techo de uno de los edificios del Centro INABIF San Antonio para pedir ayuda a gritos denunciando maltratos por parte de sus cuidadores. Las menores pedían el ingreso de la Policía y del serenazgo del distrito, ya que señalaban sentirse atemorizadas por las represalias que podrían tomar los encargados, inclusive una de ellas intentó lanzarse a la calle desde el tercer piso.