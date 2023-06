Cambiaron sus vidas: jóvenes superan su adicción a las drogas y destacan en campeonato de fútbol

Con entusiasmo, poco presupuesto y dejando el nombre del Perú en alto, un grupo de jóvenes participó en el Campeonato Latinoamericano Fútbol 7 llevado a cabo en Uruguay. Si bien, no pudieron ganar dicho torneo, cumplieron un buen desempeño. Todos ellos llevan una historia de vida a cuestas y pertenecen a la Comunidad Terapéutica Plan Crisálida de Huachipa.

"Nosotros sacamos un taller deportivo de la comunidad terapéutica el año pasado y hemos estado participando en diversos campeonatos de fútbol 7", declaró Jorge Benites, director del centro.

Josué Alexander es uno de los 7 jóvenes que participó en este campeonato sudamericano. Lleva 11 meses en este centro, y asegura que el tema de las drogas y los robos ya quedaron en el pasado. "Le agradezco mucho a ellos, porque gracias al apoyo que me dieron me estoy reinsertando a la sociedad a través del fútbol y es algo muy muy bonito que me gusta", indicó Josué.

Detrás de estos jóvenes hay diversas historias desgarradoras, historias reales de seres humanos que llegaron a vencer la adicción a las drogas gracias al deporte, y que en estos momentos están en proceso de recuperación. Como Wilmer Martínez, un ciudadano venezolano, que tocó fondo.

MENSAJE ESPERANZADOR

Estos testimonios de rehabilitación sirven para crear conciencia en la gente, que el consumo de sustancias ilícitas son sinónimo de destrucción y que el cambio sí existe.

La Comunidad Terapéutica Plan Crisálida alberga 46 personas con problemas de adicción a sustancias psicoactivas, además, cuenta con un staff de psicólogos para las charlas de los jóvenes. Cabe resaltar que, son una asociación sin fines de lucro y se sostienen gracias a los aportes voluntarios que hacen las familias.

Sin duda, este centro ya ha cambiado la vida de muchas personas que estaban sumergidas en las drogas y que gracias a sus ganas de salir adelante, pudieron cambiar sus vidas. Cualquier ayuda comunicarse con los teléfonos que aparecen en el video.