Denuncian que Mininter no paga local que alquiló: Adulta mayor asegura que le deben más de S/10 mil

Ernestina Robles, una adulta mayor, denuncia que alquiló un inmueble en Huancayo al Ministerio del Interior (Mininter), pero que esta institución del Estado le debe más de S/10 mil de renta.

La señora Ernestina indicó que alquila esta casa desde 2004 al Mininter, y que ellos siempre han pagado demorando; sin embargo, ahora la situación se ha vuelto insostenible, ya que le deben la renta desde septiembre del 2022 hasta mayo del presente año.

"He presentado cuatro RUD y no se mueven, siguen en la Dirección General de Gobierno Interior, que está a cargo del doctor Ortiz, Ortiz delega a la señora Melina Burgos, Melina se lo pasa a Ana Cubas", declaró a Buenos Días Perú.

La agraviada indicó que las autoridades ya desocuparon el lugar; no obstante, dejaron la vivienda en mal estado. "Ya lo dejaron, pero me lo han dejado totalmente destruido y sucio. Pintaron las paredes de rojo", dijo.

"Ya no sé con quién hablar, la última persona que hablé fue con Melina Burgos, que es la administradora, incluso me prohibió el ingreso a las instalaciones", sostuvo.

"Nosotros somos personas mayores, mi esposo está delicado de salud, entonces me voy a morir de vieja y no va a haber su dinero, no voy a ver el dinero", agregó.

Asimismo, reveló que el 29 de mayo se firmó un acta de entrega de llaves, donde ellos reconocen de que el local lo están entregando deteriorado, a pesar de que lo recibieron en perfectas condiciones. "La prefecta, la señora Miriam Baltazar me dijo 'yo no he firmado contrato acá, reclame usted en Lima'", narra la afectada.