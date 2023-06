¡Podría costarle el brazo! Hospital no atiende hace 9 días a padre de familia que fue atacado

La esposa y la hermana de un padre de familia denuncian que su familiar no ha sido operado del brazo de emergencia posterior al ataque a pedradas que sufrió por parte de unos violentos sujetos en Villa María del Triunfo. Ya han pasado 9 días desde el incidente y temen por el estado de la extremidad del paciente.

Después de jugar un partido, el ciudadano se encontraba de regreso a su casa cuando se topó con un grupo de hombres en estado de ebriedad que lo empezaron a insultar, la víctima devuelve las agresiones verbales y es ahí, cuando los sujetos empiezan a lanzarle piedras y a patearlo.

Su hermana al percatarse de esta situación, se acercan hacia el lugar e impiden que le sigan haciendo daño, pero cuando el padre intenta escapar a la casa de su hermana se tropieza con una puerta de vidrio, la cual le hiere gravemente el brazo.

Al incurrir este incidente, lo llevan directamente al hospital Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, pero ahí reciben la noticia de que no pueden operarlo por la gravedad de las heridas y días después es traslado al Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Las mujeres denuncian que a pesar que el ciudadano es asegurado, no ha recibido la atención debida, dado a que hasta el momento no ha sido operado. Ya han pasado 9 días del incidente y el señor cuenta con una infección en el brazo que si no es tratada tiempo podría costarle su extremidad.