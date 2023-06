Miraflores: Empresario toma taxi por aplicativo y le roban S/12 mil de sus cuentas bancarias

Un empresario tomó un taxi por aplicativo y después le robaron más de 12,000 soles de su cuenta bancaria. Todo ocurrió cuando la víctima usó el servicio de InDrive durante la madrugada, en el distrito de Miraflores.

"Pedí un taxi por aplicativo de InDrive, llegó el vehículo, me subí, me quedé dormido y sentí un forcejeo en mi mano, cuando reaccioné era el taxista que me estaba forcejeando la mano para robarme el reloj y las cosas que llevaba puestas. Le increpé y le dije 'Oye qué tienes' y el tipo me dijo 'Mira, saca todo lo que tienes en la billetera o te mato'. Entonces yo forcejé, le di lo poco que tenía y traté de golpearlo para que pudiera bajar la velocidad y poderme bajar del carro", declaró a Buenos Días Perú.

En ese momento, el afectado se dio cuenta que el taxista también lo estaba llevando con rumbo desconocido, pero lo peor vino después.

"En el forcejeo se queda mi celular mi celular, no lo pude recuperar, mi celular no tiene claves y estas personas han agarrado y han estado, ayer, escribiéndole a todos mis contactos pidiéndoles dinero, y han proporcionado hasta una cuenta del banco Interbank. Ciertas personas han aceptado, y una de ellas fue mi contadora, la que sí ha hecho una transferencia de dinero de S/5800", narró.

El agraviado acudió a consignar la denuncia y la policía Nacional del Perú le indicó que la cuenta donde se había hecho el depósito estaba a nombre de Ariana del Milagro Beatriz Reyes Gamboa, mujer que ya contaba con antecedentes policiales. porque ayer

"Con la policía entramos y verificamos que horas antes de que me hicieran la misma modalidad de robo, habían asaltado a una persona en Independencia", señaló.

En los últimos días, se han reportado casos de hurto relacionados a conductores de esta misma aplicación. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad tiene un pronunciamiento firme sobre la situación.