Hospital Almenara: EsSalud responde por denuncia de falta de camas y medicinas para niños con cáncer

Luego que un grupo de madres denunciaran que no habían camas ni medicinas para sus hijos, pacientes oncológicos en el hospital Guillermo Almenara, Essalud se pronunció sobre sus casos y negó que faltarán medicamentos para estos niños enfermos de cáncer.

Buenos Días Perú pudo entrevistar a la gerente clínico de este nosocomio ubicado en La Victoria, la doctora Rosa Lengua, quien lamentó "la falta de comunicación" con este grupo de mujeres. La especialista en salud detalló que hubo un acercamiento previo con cada caso, y que se están atendiendo. Asimismo, señaló que son conscientes de la falta de camas, pero que a comparación de años anteriores, han duplicado el número.

"La población pediátrica hasta el año 2020, a inicios del 2020, solamente contaba con diez camas seis camas en el servicio de hematología y cuatro en el servicio de oncología. En estos momentos desde el año de 2020, y que no ha parado de trabajar, tenemos un servicio de 20 camas. Nosotros hemos Prácticamente duplicado la oferta en menos de cuatro años, porque estamos ahorita A 2023. Este tema de las camas, sin embargo, ha sido tratado el año pasado por la gestión y ha tratado de hacer un proyecto de inversión que, normalmente, toma un ciclo las inversiones, por lo menos son tres mínimo tres años, para hacer una inversión futura. Ojo que esto tiene que ir en concordancia con todas las necesidades del hospital, porque no solamente es población pediátrica, no es un hospital especializado en niños, es un hospital básicamente de población adulta", explicó a Buenos Días Perú.

Respecto a los medicamentos, sostuvo que las madres estarían refiriéndose a medicinas fuera de petitorio; sin embargo, si cuentan con los insumos para atender a estos infantes.

"Nosotros como médicos nos guiamos para dar las medicaciones bajo una guía de práctica clínica, los médicos damos esas primeras líneas de tratamiento en forma obligatoria cuando nosotros tenemos casos de que tienen alguna reacción de sensibilidad, se pasa un medicamento que está fuera de petitorio, esos medicamentos fuera de petitorio no van y se compran solamente por una receta, pasan por un proceso que es un comité farmacoterapéutico. El comité compra los medicamentos, ordena el tema de las compras y en estos momentos en el hospital el consumo promedio mensual de todos estos niños máximamente son 40 ampollas. En estos momentos nosotros tenemos tres meses de stock", informó.

"Qué pasa cuando un proceso de algún paciente está en trámite, se hace una situación de préstamo. Eso es lo que queríamos informarles a las mamás, justamente, porque el martes tomamos nota de esta preocupación, porque inmediatamente saltó el tema de que no hay ningún medicamento, y no, tenemos tres meses que justamente se puede corroborar con el área administrativa", detalló.