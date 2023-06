No era su primera denuncia: Atrapan a sujeto por tocar indebidamente a joven en el tren

Un hombre fue intervenido en la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima. Félix Morales Espinoza, de 45 años, no pudo escapar debido a que los pasajeros indignados se lo impidieron tras haberlo descubierto realizando tocamientos indebidos a una joven.

"Porque veníamos en el tren, y bueno estaba mucha gente y la señorita me acusó de haberla hecho tocamientos (¿Te acusó o la estabas tocando?) No le he tocado. (¿O sea que la señorita está mintiendo?) No digo eso, hubo un contacto, porque todo estaba lleno", manifestó ante las autoridades.

Sinvergüenza alguna, ni muestras de arrepentimiento afirmó que ya tenía una denuncia anterior por el mismo delito. Inclusive, se atrevió a enviarle un mensaje a la víctima. "Que sea consciente de lo que va a decir", dijo el acusado.

La agraviada llegó hasta la comisaría de San Cayetano para asentar la denuncia en contra de este sujeto. "El señor se estaba masturbando en la parte de atrás, yo me doy cuenta cuando empiezo a sentir mojado. Él se quería escapar y la gente ahí comenzó a ayudar", señaló la joven.

La fémina asegura que continuará con el proceso hasta que este hombre pague por lo que hizo y no quede suelto en las calles como si nada hubiera ocurrido.