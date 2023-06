Lo liberan y a la hora vuelve a delinquir: Vecinos de Los Olivos casi linchan a ladrón que robó en pollería

Vecinos de la calle Los Alisos, en Los Olivos, casi linchan a sujeto que robó un celular en una pollería de la zona. Sin embargo, lo más indignante, es que el ladrón había sido liberado hace poco menos de una hora de la comisaría Sol de Oro.

Este último martes, Willy Albert Vallejos había sido detenido por robar en una tienda, bajo la modalidad de 'tendero', aunque fue liberado tras una hora de su intervención. No obstante, a este hombre no se le ocurrió mejor manera de celebrar su libertad que comiendo un pollo a la brasa. Vallejos se dirigió a una pollería de la cuadra 7 de Los Alisos para poder degustar el platillo, aunque no sin antes de sustraer el celular de uno de los trabajadores del local.

Tras el hecho, el malhechor salió corriendo mientras era perseguido por los vecinos del lugar, quienes lo detuvieron y casi lo muelen a golpes. Afortunadamente para el criminal, agentes del serenazgo estaban patrullando la zona, y se lo llevaron a la comisaría, antes que los ciudadanos terminaran por lincharlo.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos informó a Buenos Días Perú que era la primera vez que su escuadrón intervenía a este hombre, pero que sí contaba con un rosario de antecedentes por delitos de la misma naturaleza como robo al paso.

Asimismo, la autoridad edil señaló que hasta el momento llevan 279 detenidos en flagrancias gracias al trabajo articulado de los serenos y la PNP. Gracias a esto, están recopilando una base de datos con los rostros de estos delincuentes.