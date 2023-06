Niño sale a jugar con amigos y desaparece en la playa: Padres piden apoyo para encontrar su cuerpo

Mateo es un niño de 7 años que desapareció el último sábado en la playa La Chira, ubicada en el distrito de Chorrillos, cuando salió a jugar con sus amigos. Ahora, sus padres piden ayuda para encontrar su cuerpo, ya que un testigo afirma que el pequeño fue arrastrado por el mar.

Oriana Aguilar, madre del menor, indicó a Buenos Días Perú que su hijo salió a jugar con otros menores, vecinos del barrio, el último 3 de junio. Al pasar las horas, Mateo no regresaba de jugar, entonces ella se desesperó, y comenzó a buscarlo. La mujer puso su denuncia en la comisaría y comenzó a publicar la foto del pequeño en redes sociales por si alguien lo había visto. Es entonces, que un joven la llama para informarle que un niño se había ahogado en la playa La Chira. Oriana fue al lugar para corroborar la información, y confirmó con los otros niños, que su hijo se había metido del mar ese sábado, pero no había salido más.

Lo más lamentable del caso, es que la familia del menor solicitó ayuda a la Policía para poder encontrar el cuerpo del pequeño, pero un agente de la comisaría de San Genaro le respondió que "esperara" a que el mar lo regresara.

"Yo puse la denuncia, y me dijeron que esperara a que en unos 3 o 4 días el cuerpito apareciera, pero de verdad yo no he visto que vengan a recorrer la playa", declaró a Buenos Días Perú. "Después de que yo les informé que el niño estaba ahogado no hicieron nada", agregó.

Por el momento, la familia ha hecho un pequeño altar para Mateo en la playa donde desapareció y solo esperan a que las autoridades hagan caso a su llamado de auxilio.