Están cansados de los robos en SJM: Vecinos y comerciantes detienen a ladrones que arrastraron a mujer

Una mujer fue arrastrada al intentar evitar que un par de delincuentes a bordo de una moto se llevaran su celular en el distrito de San Juan de Miraflores. Afortunadamente, otros comerciantes y vecinos la ayudaron para detener a este par de malhechores, aunque denuncian que los asaltos son constantes en esta zona.

Vecinos de la calle Los Cipreses señalan que están cansados de ser víctimas de los continuos robos que se dan en esta parte del distrito. Al ser una zona altamente comercial, los delincuentes han tomado de punto este lugar para poder hacer sus fechorías bajo la conocida modalidad del 'raqueteo'.

En esa línea, los moradores piden apoyo de la municipalidad y de la Policía Nacional del Perú. Inclusive, ellos mismos han tenido que poner cámaras de seguridad y resguardarse entre vecinos.

"La Municipalidad nos exige pagar nuestros impuestos como negocios, entonces nos hacemos la pregunta de dónde se van nuestros impuestos si no tenemos seguridad. Aquí lo único que tenemos son 4 personales de fiscalización desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pero seguridad no tenemos. Serenazgo solo viene una vez en la noche y no puede ser así siendo una zona comercial", declaró una vecina.

Los residentes reiteraron su llamado a la actual alcaldesa de SJM, Delia Nelly Castro, porque ya han pasado 6 meses desde que empezó su gestión y no están viendo ningún indicio de cambio.