SJM: familia de sujeto que fue golpeado con un bate de béisbol por un policía exige justicia

¡Grave denuncia! Una mujer denunció que su pareja fue golpeado con un bate de béisbol tras un choque vehicular contra el vehículo de un agente de la Policía Nacional del Perú en San Juan de Miraflores (SJM). La mujer denunció que tras el choque se originó un enfrentamiento y hubo violencia de ambas partes, sin embargo, el policía sacó un bate y golpeó al hombre en la cabeza.

"Mi pareja se molesta y no es la forma en la que el policía saca la gata, una llave y un bate para pegarle en la cabeza y casi lo mata, no es justo es un abusivo. Hasta ahora no sabemos cuál es el estado, el médico legista se ha demorado", contó la enamorado de la víctima a Buenos Días Perú.

El padre de la víctima hizo un llamado a las autoridades a sancionar al agente policial responsable de este ataque en el que su hijo pudo perder la vida, él junto a la familia exigen justicia y piden que el caso no se quede impune.