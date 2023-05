¿Por qué tantos eligen el préstamo ‘gota a gota’ pese a su peligrosidad? Experto lo explica

Los casos por extorsión del 'gota a gota' se han ido incrementando en los últimos meses en la capital. Estos préstamos que ofrecen dinero fácil, rápido y sin trámites, resultan muy atractivos inicialmente, pero tienen intereses excesivamente altos, por lo cual, se vuelven imposibles de pagar llegando a formas de intimidación, amenaza, coacción y hasta la violencia. Mayormente, las víctimas son personas naturales y pequeños comerciantes, pero ¿Por qué prefieren un préstamo fuera del sistema bancario? Jorge Carrillo, experto en finanzas, llegó al set de Buenos Días Perú para para explicar el origen de esta problemática.

"Hay varios factores, el primero creo que es un tema de del golpe que sufrieron por la pandemia a nivel crediticio. Muchas personas y muchos emprendedores tenían un préstamo en alguna caja municipal, en alguna financiera y la pandemia lo dejó complicado (...) de repente dejaste de pagarle al banco, a la caja y ya estás mal reportado en las centrales de riesgo, y hoy día eres no eres sujeto, o sea, no te van a prestar, porque ya tienes esa mancha en el sistema y no te queda de otra que ir a estos prestamistas (del 'gota a gota')", indicó Carillo.

"La segunda tiene que ver con un poco el desconocimiento, ya que hay mucha gente le tiene cierto temor al sistema formal, dice 'yo no tengo boletas, yo no tengo casa propia, los bancos solo le prestan a los formales a mí no me van a dar', entonces simplemente sin haber acudido a la entidad financiera ni lo intentan", agregó.

Asimismo, reveló que entidades como la Superintendencia de Banca de Seguros, e incluso el mismo Banco Central de Reserva, sostiene que hay 100 mil personas que no entran al sistema financiero por los topes de tasas, que fueron impuestas en una ley por el Congreso durante el 2021.

"Otras cien mil más salen del sistema, porque cuando termina su préstamo que tenían era tan alto que no le pueden renovar porque ya sobrepasa la tasa máxima", añadió.