¿Rampas para Skaters o para personas con discapacidad? Vecinos de San Miguel denuncian peligro en estas estructuras

En el distrito de San Miguel, un grupo de vecinos denunció a Buenos Días Perú, que en la cuadra 22 de la avenida La Marina, se rescuentran una rampas construidas presuntamente para personas con discapacidad motora y dificultades al movilizarse, o simplemente para personas de la tercera de edad que se les dificulta el uso de escaleras.

Pero lo que denuncian es que el diseño de estas por lo empinadas que están y la altura que tienen, parecieran ser parte de un parque para ciclistas y skaters, ya que su accesos y relieves reflejan rampar para ser transitadas con mucha destreza.

Un equipo de Buenos Días Perú, llegó al lugar y pudo comprobar lo peligrosas que son estas rampas para las personas con alguna discapacidad motora que circule por el lugar.

En un enlace en vivo, el arquitecto José Enrique Arispe, exdecano del Colegio de Arquitectos del Perú, no explica que “estas rampas no están pensadas para personas con discapacidad motora, ni siquiera para alguien que no tiene esa condición (…) una de ella da directamente a la pista” de manera muy peligrosa.

Para el arquitecto otro factor de peligro es “la ausencia de barandas, otro factor que debería cumplirse de acuerdo al reglamento”.

Cabe indicar que para el experto, otro factor que demuestra que esas estructuras no fueron creadas para personas discapacitadas en es hecho que su superficie cuenta con una textura resbalosa que época de lluvias es una trampa mortal para cualquiera que circule por ese lugar.