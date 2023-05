Puente Piedra: extorsionadores detonan explosivo en auto de mujer por no pagar S/ 3 000

Una mujer denunció ser víctima de un violento ataque cuando criminales dejaron una bomba molotov debajo de su vehículo por negarse a pagar cupos a criminales en la Alborada en Puente Piedra. Tras denunciar este atentado ante la Policía Nacional, recibió una amenaza: "paga o te va peor".

La víctima denuncian que las llamadas empezaron hace cinco días, cuando los extorsionadores le exigían el pago de S/ 3000, sin embargo, pese a denunciar el hecho en la comisaría, señala que los agentes policiales no le han brindado el apoyo.

"La comisaría de Zapallal no nos ha querido apoyar, solo vinieron peritos, tomaron fotos, pero nadie se digno a caminar ni a preguntar sobre lo sucedido. La Policía no me quiso apoyar para pedir las cámaras, porque debían esperar el pedido de un fiscal, me dijeron que no podían hacer nada"; denunció la víctima ante las cámaras de Buenos Días Perú.

Sin embargo, esta no sería la única víctima en el sector, pues según la denuncia de los vecinos hace dos días los extorsionadores quemaron dos mototaxis porque sus conductores se negaron a pagar cupos, es por ello que hace un llamado desesperado a las autoridades a brindarle garantías de vida y a iniciar las investigaciones para dar el paradero de estos sujetos.