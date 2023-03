Punta Negra: denuncian que desde las canteras desviaron cauce de la quebrada para perjudicar a vecinos

¡Lo perdieron todo! Los vecinos de Punta Negra se quedaron sin nada tras la caída de un huaico que arrasó con viviendas, negocios y hasta establos, producto de las intensas lluvias reportadas durante los últimos días en el país.

Los vecinos denuncian que las personas que trabajan en las canteras de la zona, provocaron el desvío del cauce de la quebrada que se activó y que se llevó sus pertenencias en cuestión de minutos, ya que ellos habrían buscado proteger su área de trabajo sin importar perjudicarlos.

"Esto ha sido intencional, no es su cauce normal, las personas de las canteras abrieron un boquete para que el agua no circule para su zona, sino que se ha venido para nosotros y nos agarró sin prevención, nos sorprendió a la 1:00 a.m. que fue la hora en la que empezó todo esto. El desvío fue intencional y malévolo", detalló uno de los vecinos afectados a Buenos Días Perú.

Buenos Días Perú (BDP) llegó hasta los sectores que reportaron daños tras la caída del huaico y comprobó cómo hasta el momento no hay presencia de las autoridades ni tampoco llega la ayuda a las zonas afectadas en Punta Negra.