Puente Piedra: caudal del río Chillón sigue creciendo y amenaza a más viviendas de la ribera

¡La lluvia sigue causando estragos en el país! Esta vez el aumento del caudal del río Chillón en Puente Piedra amenaza a más viviendas ubicadas en la ribera.

Algunas familias se resisten a abandonar sus hogares ya que aseguran no tener otro lugar a donde ir. Ellos aseguran que no han podido dormir durante toda la noche y que están intentando sacar las cosas de sus casas, pese a las advertencias de las autoridades.

"Hay cosas pesadas que no hemos podido rescatar, aquí somos 6 personas, ellos se han ido solo yo me he quedado a cuidar por temas de seguridad, en pandemia ya nos han robado. No tenemos acceso ni para sacar las cosas con vehículo", expresó uno de los vecinos a Buenos Días Perú.

En la zona se instaló un cerco para evitar que las personas ingresen a la zona afectada. Los agentes de serenazgo del distrito se mantienen en el lugar y supervisan que las personas cumplan con las disposiciones dadas por las autoridades.

PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRRA

Por su parte, el Senamhi informa que entre el miércoles 15 y viernes 17 de marzo se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a extrema intensidad en la costa y sierra.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Además, se espera la ocurrencia de granizo de forma localizada en zonas por encima de los 2800 m. s. n. m. y nieve aislada en localidades sobre los 4000 m. s. n. m.