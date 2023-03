SMP: 400 familias en peligro por aumento del caudal del río Rímac tras intensas lluvias

Tras las intensas lluvias el caudal del río Rímac aumentó y encendió las alarmas de las autoridades y de las 400 familias que viven cerca a la ribera. Este río cruza varios distrito de Lima Metropolitana y el río Chillón lo que aumenta el peligro en distritos como San Martín de Porres (SMP).

La autoridad edil informó que ya se coordinó con el Ministerio de Vivienda para realizar una mesa de trabajo y decidir en dónde serían reubicadas en caso de emergencias, aunque señaló que se le está informando a la población de los peligros que corren, expresó que estas familias no se les puede obligar a abandonar sus hogares.

El alcalde de SMP, Hernán Sifuentes señaló que realizaron trabajos de descolmatación con recursos propios, sin embargo, estos trabajos de prevención se debieron realizar con un año de anticipación, como lo advierten los especialistas. Ante esta situación hace un llamado a la Municipalidad de Lima a trabajar de forma en conjunta para evitar que la situación empeore.

"Somos una nueva gestión que recién asumimos en enero y en 8 años no se ha hecho nada. Esta situación no nos puede rebasar y hay que trabajar con otras instituciones para articular trabajos con tiempo. No podemos esperar a última hora para actuar", sostuvo en Buenos Días Perú.