Abogado de Pamela Cabanillas: "Ella no es cabecilla, fue capturada y usada por las mafias"

El abogado de Pamela Cabanillas, Mario Arribas expresó que la joven de 19 años de edad, acusada de estafar con la venta de entradas no es cabecilla de ninguna organización criminal y aseguró que ella quiere cumplir con la justicia peruana.

"Ella sí ha participado, pero no en la magnitud de lo que se dice, ella no es líder ni cabecilla de una organización criminal. Eso no es cierto y favorece a la parte de la mafia. Ella ha sido una pieza clave para la mafia. Ella está asustadita y duerme en un parque, no tiene dinero para contratar un abogado que tengo que hacerlo gratis yo", manifestó en entrevista con Buenos Días Perú.

La defensa de Cabanillas aseguró que la cárcel no sería efectiva para su patrocinada ya que la joven fue usada, participó pero no lidera los actos delictivos de una organización criminal.