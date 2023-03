Taxista embiste a ladrones para evitar que lo asalten: señala que Policía no aceptó su denuncia

Un padre de familia, que se gana la vida como chofer de taxi, embistió con su vehículo a un par de ladrones que lo venían siguiendo con la intención de asaltarlo en el Callao.

La víctima señala que se dirigía a su domicilio luego de recoger a su hijo de colegio, pero se percató que dos sujetos a bordo de una moto lo venían siguiendo desde hace varias cuadras.

Cuando llegó a su casa, vio que los hombres estaban estacionándose detrás de él, por lo que pensó en huir, sin embargo, aceleró en esa dirección para evitar que intenten seguirlo otra vez. Cuando los embiste, se percata que uno de ellos saca su arma para dispararle, pero el agraviado en ese mismo instante huye.

Tras el hecho, el taxista señala que fue a la comisaría de Ingunza, porque era la más cercana en su trayecto. No obstante, los efectivos policiales le dijeron que no podían hacer nada, ya que "no era parte de su jurisdicción", a pesar de que los ladrones aún se encontraban a exteriores de la vivienda de la víctima porque su moto quedó malograda tras el choque. Lo único que hicieron fue llamar al comisario de Bocanegra para que envíe patrullas al lugar, pero el agraviado señala que jamás enviaron a nadie.

Ahora, el afectado teme por su vida, porque los facinerosos saben donde vive. Indica que desde el día del incidente no ha regresado a su casa, por lo que pide a las autoridades que lo ayuden.