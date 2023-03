¿Cómo lograr un ascenso en el trabajo? Siga estas recomendaciones para lograrlo

El consultor en empleabilidad de First People Consulting, Alfredo Alfaro compartió algunas recomendaciones para identificar cuál es el momento ideal para solicitar un ascenso laboral.

1.- Establece un punto de partida

- Reflexiona si estás impactando en tu trabajo.

- Audita qué percepción tienen de tu trabajo.

- Averigua si estás acompañando las tendencias del sector: restkilling, upskilling profesional.

Este primer paso es saber identificar la oportunidad: se debe identificar si es el momento adecuado para pedir un ascenso laboral. Si sé que la empresa está contratando personal y está creciendo, puede ser el momento ideal siempre y cuando se justifique el motivo del ascenso.

2.-Identifica tu proyecto gol

- Identifica cómo podrías impactar con tu trabajo, sal de tu status quo.

- Abre la conversación con tu jefe: "quiero crecer ¿qué tengo que hacer?".

- Establece un plan preséntalo y establece relaciones positivas.

"Yo me he dado cuenta que es un tema cultural también y a los peruanos nos cuesta mucho tener estas conversaciones. Nos cuesta porque se piensa que estamos pidiendo un favor y no es así, estamos creciendo. El mundo está cambiando tan rápido que hay personas que a los 6 meses logran el ascenso", expresó Alfredo Alfaro en entrevista con Buenos Días Perú.

3.- Empieza a comunicar con pasión tus metas

- Empieza a dibujar lo que se perderían si decides irte.

- Audita los momentos de visibilidad donde tienes que brillar.

- Créetela y nunca mires tu trabajo como residencia, sino como un lugar de paso.

Alfredo Alfaro sugiere que hay que preguntarse si se está o no acompañando la tendencia del mercado para ese puesto que me interesa, ¿qué habilidades tengo?, ¿me estoy formando o no?, tener en cuenta los avances tecnológicos y la inteligencia artificial.