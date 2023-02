Ositrán: Taxistas deberán acreditar que pasajeros pidieron servicio de recojo en aeropuerto Jorge Chávez

Los taxistas, que ingresen a la playa de estacionamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) para recoger pasajeros, deberán acreditar que cuentan con una solicitud del servicio desde el miércoles 1 de marzo del 2023. La medida forma parte de las nuevas condiciones y reglas generales para el uso de la playa de estacionamiento en el aeropuerto aprobadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

Ositrán explicó que las nuevas reglas generales buscan garantizar la seguridad de todos los usuarios y ordenar el uso de la playa de estacionamiento del terminal, evitando situaciones de riesgo a la integridad física de las personas y la congestión vehicular.

Asimismo, el regulador aclaró que no se está impidiendo a los taxistas ofrecer sus servicios, sino que éste sea brindado de manera ordenada y sin afectar ni hostigar a los usuarios. Precisa que la finalidad de esta medida es que no se ofrezca los servicios de taxi a viva voz, a través de “jaladores”, agrediendo física y/o verbalmente a los pasajeros o cualquier usuario o personal operativo dentro de la playa de estacionamiento del AIJC y no obstruir, con el vehículo o con cualquier otro medio, el tránsito peatonal desde o hacia el terminal de pasajeros.