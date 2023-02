SMP: Montañas de basura en las calles por el cierre del relleno sanitario "El Zapallal"

En la avenida José Granda, a pocos metros de la avenida Universitaria, la basura se desborda y genera malestar entre los vecinos del distrito de San Martín de Porres (SMP). Se trata de montículos de basura y desperdicios que se empiezan a acumular tras el cierre del relleno sanitario "El Zapallal" en Carabayllo.

Quienes se dedican al recojo de la basura denuncian que ahora deben llevar estos desechos que recogen hasta el relleno sanitario de Huaycoloro, lo que les toma en promedio 4 horas en ir y regresar por lo alejado del lugar.

Ellos indicaron que antes del 17 de febrero, fecha en la que se cerró el relleno sanitario de Zapallal, la hora máxima de recojo era a las 4:00 a.m., sin embargo, a las 6:00 a.m. el personal de basura no es suficiente para recoger todas las bolsas debido a que debe ir hasta Huaycoloro y volver, lo que retrasa el servicio.

Esta basura se esparce por otras avenidas cercano y generan fuertes olores, lo más preocupante es que está cerca a un centro educativo, por lo que los vecinos hacen un llamado a las autoridades a tomar acciones inmediatas.