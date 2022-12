Comas: extranjero que persiguió e intentó acuchillar a su vecino sería liberado

La violenta reacción de un hombre de nacionalidad colombiana ha generado la preocupación en los vecinos de un condominio multifamiliar ubicado en el distrito de Comas. Tal como registran las imágenes de seguridad, el incontrolable sujeto con cuchillo en mano persiguió e intentó atacar a su propio vecino, pese a que este tenía a su hija de en brazos.

Ante las cámaras de Buenos Días Perú, el agraviado contó que previo al ataque, le reclamó por la falta de respeto que el violento hombre tuvo hacia terceras personas.

"De una manera malcriada comienza a faltar el respeto a las personas mayores de edad. Yo le digo: ten un poco más de respeto. En eso, me empuja y me dice no sabes con quién te has metido y se va a su departamento y saca un cuchillo", relató.

En las imágenes se puede ver cómo la víctima huye del condominio, mientras es perseguido por el energúmeno hombre. En la escena aparece otra persona que intenta frenarlo pero nada es suficiente.

Finalmente el sujeto fue detenido por la Policía y trasladado a la comisaría de Santa Elizabeth donde estará 48 horas intervenido. Sin embargo, la víctima advierte que en las próximas horas sería liberado, debido a que no según los efectivos, no causó ninguna lesión.