Trabajadores reclaman sueldos a compañías de Bomberos

Miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (SUNT-CGBVP) se encuentran en pie de lucha. Los trabajadores administrativos exigen el pago de los devengados del laudo arbitral del 2010, entre otros.

"Lo que estamos pidiendo al intendente es que él firme un documento en el cual se compromete a hacer las gestiones ante el MEF, a fin de que sea incluida nuestra sentencia en el decreto supremo 216, en el que se reconoce las sentencias de cosas juzgadas", detalló Lidia Cerna, secretaria general del SUNT-CGBVP.

Añadió que hay una serie de requerimientos en la cual la Intendencia no ha cumplido con los bomberos. "Uno de los puntos es el pago del devengado de la asignación familiar desde el año 2004 hasta el 2018", indicó.

"Los vehículos contra incendios no tienen revisión técnica, no cuentan con tarjeta de propiedad. Los conductores salen con vehículos que no tienen estas características", precisó.