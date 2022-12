Aparece candidata a Miss Perú La Pre junto a un adulto con quien "tendrá un hijo"

Las desesperadas súplicas de una madre de familia ante las cámaras de Panamericana Televisión llegaron hasta el corazón de Valeria, su hija que había sido reportada como desparecida desde el 18 de diciembre. Finalmente tras varios días de angustia, la madre logró reunirse con su hija a vísperas de Nochebuena.

Sin embargo, este reencuentro fue un episodio agridulce para la madre. Valeria Jaramillo de apenas 14 años, llegó en compañía de un sujeto que afirmó ser su pareja y que juntos tendrían un hijo.

"Me dijo he venido porque Valeria está embarazada. El hombre me dice que tiene 23 años, pero descubrimos que tiene 29 años", contó la progenitora.

El sujeto se identificó ante la madre con el nombre de ‘Piero’. Ella sospecha que el sujeto la manipuló, debido a que la menor ha cambiado y se resiste a denunciarlo. La madre pide ayuda a las autoridades para que este hombre no salga impune.