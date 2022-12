Denuncia que el SAT le embargó su cuenta bancaria luego de que funcionario digitara mal el DNI

Una joven denunció al Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) por el embargo de su cuenta bancaria, luego de que digitaran de manera incorrecta su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la confundieran contra otra persona.

"El banco nos da a conocer que el SAT ha retenido el dinero por la multa de tránsito de una moto, cuya dueña tiene el DNI muy similar, siete dígitos similares", explicó la prima de la víctima a Buenos Días Perú.

Según indica, se han dirigido al SAT para tener una pronta solución, sin embargo no les han querido ayudar. "No hemos tenido respuesta, no nos atendió un supervisor ni nos dijeron los pasos a seguir. Lo que exigimos es que el SAT tome las medidas necesarias ante esta inacción", señaló.

A la víctima le han retenido un total de 700 soles, mientras que 225 soles han sido destinados a cobro de comisión por trámites legales.