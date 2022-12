Teme por su vida: adulto mayor es amenazado por no devolver préstamo que pidió para su nieto

Un adulto mayor de 76 años se encuentra atemorizado debido a que un grupo de extranjeros lo han amenazado de muerte si es que no paga una deuda de mil soles. Este hombre pidió el préstamo por encargo de su nieto para que pueda estudiar un doctorado.

Este último se encuentra como no habido desde que obtuvo el dinero y el anciano teme por su bienestar. "No paga y son 8 meses, los intereses han subido a 2400 soles, las cuales no tengo para pagarlo, quiero encontrar a mi nieto para que pueda pagar la deuda", dijo el señor José.

En ese sentido, explicó que tanto su nieto como sus demás familiares viven en La Libertad y él no cuenta con dinero para poder costear el viaje hasta dicho lugar. El agraviado vive solo y trabaja vendiendo verduras en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Él hizo un llamado a las autoridades para que puedan apoyarlo a pagar la deuda que tiene actualmente sino atentaran contra su vida. A pesar de que es una persona de bajos recursos, el señor José no recibe la pensión 65, el cual está destinado para este grupo de personas.