Mujer miente sobre estado de salud de Castillo: "está muriéndose, lo han envenenado y no puede moverse"

Una mujer no tuvo reparos en desinformar delante de un grupo de ciudadanos congregados en la Plaza San Martín, en medio de las manifestaciones en contra del Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte.

Tal como se pueden registrar en las imágenes grabadas, la señora con micrófono en mano intenta persuadir con mentiras a diferentes embajadas de Rusia y México con el fin de "rescatar" a Pedro Castillo, detenido en Diroes, por presunta rebelión y conspiración, tras su fallido golpe de Estado el miércoles 7 de diciembre.

"Hay información, videos que nuestro señor presidente en la Diroes está muriéndose, al parecer lo han envenenado y no puede mover su cuerpo, esta es una emergencia", fueron algunas de las expresiones falsas de la ciudadana.

Las conductoras de Buenos Días Perú, Claudia Chiroque y Pamela Acosta, señalaron que el entorno de Pedro Castillo tiene gran responsabilidad porque alienta a la desinformación.

"Al presidente lo van a ver en la audiencia, no es que no se pueda mover, hablar. No quiere hablar, incapacitado no está", expresó Pamela Acosta.