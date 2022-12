Así amanece la capital en el primer día del estado de emergencia

Ayer en horas de la tarde, el Gobierno oficializó el estado de emergencia a nivel nacional por los próximos 30 días, como respuesta ante las violentas manifestaciones que se vienen suscitando en distintas partes del Perú.

Mediante el Decreto Supremo Nº 143-2022-PCM publicado en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, se declaró el estado de emergencia en todo el territorio peruano, donde la PNP y las Fuerzas Armadas "mantiene el control del orden interno".

En lo que dura el estado de emergencia, la Constitución establece que algunos derechos fundamentales quedarán suspendidos, como la libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

Esta mañana nuestros equipos de Buenos Días Perú, realizó un recorrido por las calles de la capital, donde pudieron constatar que todo está en calma en el primer día del estado de emergencia.

Lo que si destaca es que no hay presencia todavía de las fuerzas militares, pero sí de la Policía Nacional, pero si se han cerrado los accesos a la plaza San Martín y de igual forma a la Plaza Mayor en el Centro de Lima. No hay pase a peatones no vehículos.

