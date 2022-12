Guillermo Olivera Díaz niega ser abogado de Pedro Castillo: "sus familiares me llamaron llorando"

El abogado penalista Guillermo Olivera Díaz conversó con Buenos Días Perú y aclaró que no es defensa legal del exmandatario Pedro Castillo, y que solo acudió el último jueves a la Diroes por petición de familiares del exjefe de Gobierno que le insistieron que vaya para asesorarlo en temas de derecho.

"No soy abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones. No me han designado de ninguna forma como su abogado. Simplemente yo he sido llamado por familiares del expresidente (...) ambas llamadas lloriqueando para concurrir a Diroes y lo hice. He tenido una entrevista con Pedro Castillo durante más de una hora sobre preguntas de derecho, no sobre la droga, no sobre el agua, no sobre si estaba atontado, no sobre sus temblores al leer, sino sobre asuntos de derechos", aclaró.

Como se recuerda, Olivera Diaz acudió a la sede policial el día de ayer y a su salida declaró ante la prensa que Castillo Terrones había consumido una bebida antes de leer el mensaje a la Nación donde anunciaba la disolución del Congreso. "Le dieron una bebida, una supuesta agua, y que después de beberla se sintió como atontado es por eso que leyó", manifestó antes los medios de comunicación. Sin embargo, durante la entrevista con BDP, el letrado negó rotundamente haber dicho eso. Posteriormente, dijo que esa explicación fue dada por los familiares del exjefe de Estado, además precisó que entre ellos estaba Vilma Vásquez Castillo.

NO LO CONSIDERA GOLPE DE ESTADO

Por otro lado, el letrado argumentó que la detención de Castillo Terrones fue ilegal y arbitraria. Además, señaló que los delitos que se le imputan (rebelión y conspiración) no tienen fundamento.

"No existe rebelión, no existe delito de conspiración, no existe delito de abuso de autoridad, no existe la infracción a la Constitución (...) nadie comete el delito de rebelión leyendo tembloroso un mensaje a la Nación por televisión, no es alzamiento en armas leer un mensaje", dijo de manera exaltada.