Por fiestas de fin de año, MML mejora sistema de seguridad en el Cercado de Lima

Lima en la última década ha crecido de manera desmesurada, concentrando el mayor flujo de la economía en el país, embargo, esto no es lo único que ha aumentado, de igual forma la delincuencia también ha crecido con un incremento que afecta a todos.

Los constantes robos en la ciudad evidencian lo peligroso que es andar con nuestras pertenencias de valor por las calles y es que nadie parecer estar libre de la inseguridad ciudadana.

A semanas de las fiestas de fin de año, los robos al paso se incrementan alarmantemente y las calles se convierten en verdaderas trampas para las personas que realizan sus compras navideñas.

Ante esta situación, Carlos Vásquez Ames, gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima, ha destacado la acción de los agentes de serenazgo que en las últimas semanas ha redoblado esfuerzos para brindar garantía y seguridad a los ciudadanos.

Recuerde que durante sus compras de estas fiestas navideñas no llevar con usted objetos de valor, no use joyas y acceda a pagar con aplicativos de manera inmediata.

En este informe sepa cuales son los pasos que está dando la comuna limeña para hacer frente al flagelo de la delincuencia en el Cercado de Lima.