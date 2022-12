Denuncian negligencia: médicos dieron de alta a joven pese a tener cuchillo incrustado en el estómago

Un joven fue atacado por un delincuente con un cuchillo, con el fin de intentar robarle. Tras lo sucedido, fue trasladado rápidamente al Hospital Sergio Bernales en Comas, pero nunca imaginó que el dolor que sentía se iba a extender producto de una negligencia médica.

Supuestamente, los médicos le retiraron el arma punzocortante incrustado en el abdomen, sin embargo, cuando le dan el alta, el joven comienza a sentir molestias debido a que aún había una parte del cuchillo dentro de su cuerpo.

"Mi pareja con el pasar de los días se empieza a sentir mal, que algo lo desgarra por dentro. Supuestamente todo estaba limpio y curado. Luego, se le empieza a hinchar, salió como una punta. Vinimos el sábado y nos dijeron que no nos podían atender", indicó la pareja.

Según cuenta, tuvieron que esperar un día más "ante falta de personal". "Mi pareja comenzó a sentir náuseas, fiebre, no se podía levantar de la cama", expresó.

"Yo no puedo ni confiar en los médicos, no sé si ahora está bien. Si yo no me acerco a consultar con ellos, no me dicen nada", agregó.