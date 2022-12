Alcalde de Miraflores sobre acceso a playas: "restricción es para bañistas, pero no de surfistas"

El alcalde de Miraflores, Luis Molina, restringió a partir de hoy el ingreso a las playas pertenecientes a su distrito, ante el avance de la gripe aviar.

A partir de las 6.00 a. m. de este martes 6 de diciembre, las playas de su jurisdicción permanecerán cerradas hasta el recojo de las aves muertas.

"Preocupado por la salud de los vecinos, he manifestado que vamos a restringir el acceso de bañistas, mas no de los deportistas ni siquiera de los surfistas, quienes no tienen contacto con la arena ni piedras, porque directamente entran al mar. En este momento tenemos más de 80 pelícanos que están regados en las playas", indicó a Buenos Días Perú.

"Yo no voy a cerrar a las playas, simplemente van a estar restringidas en las zonas donde están los pelicanos. La preocupación es el contacto que puedan tener los bañistas o mascotas. Lo importante es la salud pública", acotó.

No es necesario cierre de playas

Jhon Cruzado, experto en salud pública, indicó que el contagio por gripe aviar entre humanos es extremadamente bajo y que este se da si tiene contacto directo con la ave infectada o con las excretas.