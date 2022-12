Los Olivos: Joven músico denuncia que le robaron valioso violonchelo de 100 años de antigüedad

Dicen que para un músico su instrumento es la extensión de su alma, y perderlo debe ser un gran dolor. Así es el caso de Leo un joven artista que acaba de sufrir el robo de su valioso violonchelo que tiene 100 años de antigüedad.

El violonchelo es un instrumento musical de tamaño grande y con registros graves en sus notas, además de emitir sonidos potentes y nítidos a la vez y del cual puede llegar a hacer de solista.

Debido a las dimensiones que caracteriza a este instrumento, la única forma de ubicarlo para interpretarlos es colocarlo entre las rodillas y trasladarlo de un lugar a otro también implica mucho cuidado, por ello el joven musico no comprende como se lo pudieron llevar cuando esta con otros instrumentos mas chicos como violines y otros de viento.

“Los demás instrumentos los dejaron, como violines que son más fáciles de trasladar, pero se llevaron el más grande” señaló el joven muy afectado que tiene varias presentaciones con la Sinfónica Nacional para este mes de diciembre.

El robo de su instrumento musical se dio cuando los dejaron en una movilidad y bajaron a comer en un local, al salir se dieron con la ingrata noticia.

“El instrumento es parte de mi ser, me duele mucho, siento que me arrancaron parte de mi alma” agregó Leo, que espera que el ladrón lo devuelva ya que vender un instrumento musical tan grande no es fácil en el mercado negro.