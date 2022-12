Ciberdelincuencia: denuncia que compró en tienda web y le robaron dinero de su tarjeta

Una joven identificada como Yessyca Córdova Quispe denunció haber sido víctima de un caso de ciberdelincuencia. Según contó, realizó una compra en la página web de Adidas y ahí empezó todo el calvario.

Al segundo, llegó un correo electrónico de Adidas indicándole que "su pago no fue procesado" con un link que le redireccionaba a que vuelva a ingresar sus datos de tarjeta de crédito. "Mi compra fue procesada finalmente y recibí los productos".

Sin embargo, el 12 de noviembre le llegó un correo del banco Ripley indicándole un monto de 3600 soles y eso le creó una alarma.

"Llamo al banco y pido que cancelen dicha tarjeta, pero cuando me dicen que he utilizado 1317 soles de mi tarjeta en tiendas Oeschle, presento mi reclamo que me han suplantado mi identidad, que no soy yo. He presentado en tiendas Oeschele que no soy yo que ha realizado esa compra y que quiero saber quién lo hizo", detalló a Buenos Días Perú.

En total las empresas involucradas son Adidas, el banco Ripley y la tienda Oeschle. Finalmente la joven indica que irá hasta las últimas consecuencias.