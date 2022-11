Escolares se agarran a golpes en pleno salón de clases: madre denuncia que su hija es víctima de bullying

Dos escolares uniformados del colegio Esther Cáceres Salgado, ubicado en el distrito del Rímac, se enfrentaron a golpes en presencia de sus compañeros que, lejos de separarlos, incentivaron la riña y convirtieron el salón de clases en un ring de pelea.

Este lamentable hecho quedó registrado en un video. En imágenes se observa a las dos menores jalarse de los cabellos y patearse. Ellas terminan en el suelo golpeándose mientras que los demás estudiantes solo se ríen y graban.

MADRE DENUNCIA BULLYING

Según contó la madre de una de las escolares involucradas, su hija sería víctima de acoso de bullying y pese a la brutal agresión, no recibió respaldo del colegio. "Eso no está bien, mi hija ha sido golpeada, voy a denunciar a este colegio", aseveró.

Agregó que los docentes desconocen sobre este tipo de agresiones. "Si no fuera por los videos que mandaron una de las niñas del salón, los profesores no se habían enterado para nada. No están bien supervisadas", comentó.