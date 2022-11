Cansados de los robos: comerciantes se defienden a escobazos de 'tenderos' en Lince

Lince sigue registrando una ola de asaltos no solo en las calles, sino también en los interiores de las bodegas. Ante este permanente accionar, los comerciantes han decidido tomar la justicia por sus propias manos, frente a la escasa protección policial.

En la cuadra 15 de la avenida Iquitos, comerciantes de un minimarket se defendieron de un delincuente a escobazos, tal como registran las cámaras de seguridad.

"Para mí no me asombra, preocupante porque nuestras autoridades no hacen absolutamente nada. Los congresistas y el presidente creo que están enfocados en otra cosa y no cuidar nuestras espaldas", indicó el dueño del local.

El empresario indicó ante las cámaras de Panamericana Televisión que hasta la fecha le han robado seis veces en diferentes modalidades.

"Tengo mi arma de reglamento porque siempre he creído que se necesita al menos de una forma disuasiva, ahora con más razón. Ahora ando con chaleco antibalas", refirió.