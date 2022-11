Cae pareja de estafadores: ofrecían alquiler de casas de campo y playa a precios bajos

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a Andrei Santiago Gutiérrez Córdoba (25) quien junto a su pareja Elizabeth Tica Ortiz de Orue (24), estafaban a las personas que buscaban alquilar casas de campo y de playa para pasar un fin de semana.

Ellos creaban anuncios de alquileres en Facebook con fotos robadas de otras plataformas y ofrecían la casa a precios muy accesibles como si fueran de su propiedad.

Incluso utilizaban el nombre de una inmobiliaria y de su gerente para crear una fachada de formalidad. Todo lo tenían muy bien estudiado pues no utilizaban cuentas bancarias a fin de no revelar su verdadera identidad, si no que cobraban mediante giros bancarios.

INVESTIGADOS POR ESTAFA

Bajo esta modalidad de estafa éstos jóvenes habrían conseguido al menos 200 mil soles desde el pasado mes de marzo.

Ellos quedaron detenidos por haber sido encontrados en flagrancia, por ello se espera que la Fiscalía actúe con prontitud para que paguen por el delito de estafa.